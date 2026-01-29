INAIPI valora apoyo del presidente Abinader y la primera dama a la niñez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, dijo que el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje se han esforzado en propiciar una inversión estratégica en la niñez vulnerable de 0 a 5 años conscientes de que esta inversión produce un retorno promoviendo hombres y mujeres más sanos y felices para la sociedad de la República Dominicana.

“Hemos dado pasos agigantados para avanzar en el fortalecimiento institucional del INAIPI con el incremento de la inversión en la niñez y la adolescencia; del 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto, en el año 2013, ha 5.7 en el año 2021 lo cual equivale a RD$342, 671 mil millones”, añadió.

Al hablar en el marco del IV Seminario Internacional sobre Primera Infancia: Oportunidades para un Futuro Sostenida, la funcionaria expuso que esto refleja que “el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader Corona y su esposa Raquel Arbaje, presidente del Gabinete de Niñez y Adolescencia, han logrado una gran inversión con retorno, bien pensada, bien planificada, pero de manera sostenida en el tiempo produciendo mayor calidad en la educación dominicana, pero sobre todo en sectores vulnerables”.

Resaltó que en INAIPI los niños de 0 a 5 años son impactados por programas importantes que “nosotros desarrollamos desde los centros de atención CAIPI y CAFI, que nos permiten poder impactar la familia a través de los CAFI y a través de los CAIPI los niños que residen en el área en las aulas”.

Respecto al seminario, lo describió como un espacio de reflexión, aprendizaje colectivo y diálogo multisectorial.

“Esta cuarta edición busca ir más allá del discurso y profundizar en la evidencia, las experiencias y las buenas prácticas que demuestran que invertir en la primera infancia, genera impactos reales y duraderos: mejor salud, mejores aprendizajes, mayor cohesión social y una economía más productiva y equitativa”, precisó.

Por su parte, la primera Raquel Arbaje dijo que invertir en la primera infancia es una inversión inteligente con visión de país, no tan sólo desde los social, sino también desde lo económico.

“Enseñar no es un gasto, es una inversión en la niñez; yo diría que lo más alto que podemos nosotros como país, invertir en los niños, lo más puro, lo más sensible”, indicó.

Agregó que la inversión en la niñez ahorra costos enormes en salud, porque desde el inicio, la buena salud, la buena alimentación en los primeros años son los cimientos de toda una vida.

“No solo el pan, el amor que recibe ese niño, eso no se olvida; en una casa puede hacer falta alimento, pero si hay esa entrega, como la madre que vimos acá, y en conjunto el Estado y todas las estructuras, vamos y estaremos cambiando la sociedad cuando tengamos más años”, subrayó.