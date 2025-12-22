Abinader
Inaugura escuela, carretera y hospital privado en Santiago
Mandatario encabezó la inauguración del hospital HEMA, levantado con una inversión superior a los USD 100 millones.
El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró el fin de semana 48.49 kilómetros de carreteras y calles en distintas comunidades del municipio de San José de las Matas, entregó 180 apartamentos del Plan Mi Vivienda y una escuela en el distrito municipal Hato del Yaque.
Además, encabezó junto a la vicepresidenta Raquel Peña la apertura del Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), de esta ciudad.
El centro de salud, levantado con una inversión superior a los 100 millones de dólares y que genera 1,200 empleos directos, marca el inicio de un compromiso permanente con Santiago y con el país, aportando infraestructura, tecnología y procesos diseñados para ofrecer servicios médicos de alta calidad, seguridad y calidez humana.
Inaugura carretera
El presidente Luis Abinader encabezó el acto de inauguración de 48.49 kilómetros de carreteras y calles en distintas comunidades de San José de las Matas, Santiago.
Las obras, ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y representó una inversión de RD$3,500 millones.
Las obras contribuyen a fortalecer la conectividad vial de comunidades estratégicas de la región serrana, mejorar la seguridad del tránsito y promover el desarrollo económico y ecoturístico.
Los trabajos entregados incluyen la carretera Santiago–San José de las Matas, la primera etapa de la vía San José de las Matas–Pedregal–Los Montones–Guázuma–Aguas Calientes, calles internas de Las Placetas y diversas vías en el distrito municipal de La Cuesta, impactando de manera directa y positiva a múltiples comunidades.
Entrega apartamentos
Asimismo, el mandatario entregó 180 apartamentos del Plan Mi Vivienda, que beneficiarán a igual número de familias y dejó inaugurada la Escuela Básica Hato del Yaque, impactando de manera directa a más de 650 estudiantes de ese distrito municipal, lo que responde a la demanda de esa comunidad.
El nuevo plantel educativo cuenta con cinco bloques (uno administrativo y cuatro educativos), así como 26 aulas.
La escuela dispone, además, de comedor estudiantil con capacidad para 360 alumnos sentados, cocina, cancha de baloncesto y estacionamiento.
En las actividades participaron el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera, el director general de Coraasan, Andrés Cueto, entre otros funcionarios de Gobierno.
