Inaugura unidad odontológica SDN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Desarrollo Integral para la Mujer en Santo Domingo Norte dejó inaugurada una nueva unidad de odontología, a fin de ampliar y fortalecer los servicios de salud integral que ofrece a mujeres del Gran Santo Domingo.

Una nota de prensa señala que la nueva unidad fue avalada por la Dirección de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), y representa un importante avance en la oferta de servicios del centro, al incorporar asistencia odontológica orientada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud bucal de manera gratuita.

En el acto inaugural la directora del centro, Heidi Espinal, destacó la importancia de continuar fortaleciendo espacios que garanticen atención especializada y accesible para las mujeres. “Esperamos que este nuevo servicio sea de provecho para todas las mujeres vulnerables que visitan nuestro centro. Continuamos cumpliendo con la misión del presidente Luis Abinader de que, a través de su política social, las mujeres puedan empoderarse y mejorar su calidad de vida”, indicó.