Inauguran Unidad de Auditoría Interna en el Ministerio de Justicia

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El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, encabezaron la inauguración de una Unidad de Auditoría Interna (UAI) en el Ministerio de Justicia, una iniciativa orientada a fortalecer el control preventivo y el seguimiento a la gestión administrativa de esta nueva institución del Estado.

Durante el acto, el contralor destacó que la instalación de esta unidad permitirá supervisar las operaciones administrativas y financieras del ministerio, como parte del sistema de control interno que coordina la Contraloría General de la República.

“Este ministerio forma parte del Gobierno central, y hoy estamos dejando oficialmente instalada la Unidad de Auditoría Interna en el Ministerio de Justicia para dar seguimiento a las operaciones del día a día de la institución. Esperamos que este acompañamiento se traduzca en excelentes indicadores y resultados”, expresó.

Espinosa y Peralta

Espinosa agregó que la actual gestión de la Contraloría ha incorporado nuevas prácticas orientadas a fortalecer la transparencia, entre ellas la socialización de los informes de auditoría interna con las instituciones auditadas antes de su emisión final, así como el fortalecimiento de las investigaciones especiales, conocidas públicamente como Unidad Antifraude.

Asimismo, explicó que uno de los aspectos clave del control preventivo es la certificación de los contratos antes de que se ejecuten bienes, servicios u obras.

“Las instituciones no deben autorizar la recepción de bienes, servicios u obras sin que el contrato haya sido previamente certificado por la Contraloría. Ese registro es el que emite el certificado de autorización que habilita el inicio de la ejecución. Cuando ese proceso no se cumple se genera un vacío administrativo y, precisamente, lo que buscamos es prevenir ese tipo de situaciones”, indicó.

De su lado, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, valoró la instalación de la unidad como un paso determinante en el proceso de consolidación institucional del ministerio.

Firma de acuerdo de compromiso

“Cada paso que hemos dado nos acerca a la consolidación del Ministerio de Justicia como institución. Pero la acción que hoy se materializa tiene una significación especial; probablemente es la más trascendente desde que iniciamos este proceso de construcción institucional”, expresó.

El ministro destacó que la presencia de los órganos de control contribuye a fortalecer la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos.

“Uno de los compromisos que el presidente de la República ha señalado desde el inicio de su gestión es la transparencia y el manejo eficiente de los fondos públicos. Los controles internos y externos, encabezados por la Contraloría y la Cámara de Cuentas, son herramientas esenciales para fortalecer esa visión”, afirmó.

La actividad incluyó la firma de un acuerdo-compromiso entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Justicia, así como el corte de cinta que dejó formalmente inaugurada la Unidad de Auditoría Interna.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones, entre ellas Cristian Báez, director de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental; Oscar López Reyes, director de Comunicaciones de la Contraloría y Francisco Peguero, encargado del Departamento de la Dirección de Auditoría Interna Gubernamental.

Por parte del Ministerio de Justicia participaron los viceministros Delta Paniagua, Noelia Rivera, Pedro Montilla, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Noel Sued Canahuate, junto a directores y responsables de áreas administrativas y financieras de la institución.