INCART amplía su capacidad de hospitalización con 14 nuevas habitaciones para pacientes oncológicos

El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) informó la habilitación de 14 nuevas habitaciones de hospitalización, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención y ofrecer un mejor servicio a los pacientes oncológicos que acuden diariamente al centro.

La ampliación incluye cuatro habitaciones privadas y diez semi privadas, lo que permitirá optimizar los procesos de hospitalización y responder de manera más eficiente a la creciente demanda de servicios especializados en oncología.

La directora del INCART, Dra. Bianny Rodríguez, destacó que esta ampliación representa un paso importante para mejorar la atención integral de los pacientes. “Con la puesta en funcionamiento de estas nuevas habitaciones seguimos fortaleciendo nuestra oferta hospitalaria, permitiéndonos atender a más pacientes con mayor dignidad, comodidad y calidad, que es una prioridad para esta gestión”, expresó.

La Dra. Rodríguez señaló además que esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para continuar modernizando la infraestructura del centro y garantizar espacios adecuados para los procesos de hospitalización y tratamiento.

Con esta iniciativa, el INCART reafirma su compromiso de fortalecer la red pública de atención oncológica, promoviendo una atención oportuna, humana y de calidad para los pacientes con cáncer y sus familiares.