Incauta 806 paquetes cocaína en apoyo Operación Lanza Sur

Santo Domingo, (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana abordaron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales (suroeste del país) en una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, informó ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

Se trata del segundo decomiso que la República Dominicana realiza en apoyo a la Operación Lanza del Sur que fue anunciada el pasado jueves por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y que persigue luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica, en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, operativos en los que han muerto de forma extrajudicial más de setenta individuos.

Las autoridades tratan de establecer si este decomiso guarda relación con el cargamento de 484 paquetes de cocaína, primera incautación que se produjo en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, confiscados el pasado fin de semana en las costas de la provincia de Pedernales, indicó la DNCD en un comunicado.

Después de varias horas de ininterrumpida persecución, los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), interceptaron la lancha rápida, con varios individuos a bordo, a varias millas náuticas al sur de Isla Beata.

La droga incautada

En la embarcación, de 27 pies de eslora y dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, los agentes encontraron 24 fardos, que contenían un total de 806 paquetes de la presunta droga.

Además, se incautaron un radio satelital, un GPS, dos teléfonos móviles, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación.

La DNCD indicó que según informes de inteligencia la lancha se dirigía a la costa dominicana.

En esta operación, las autoridades detuvieron a tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas, indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El apoyo dominicano a la Operación Lanza Sur se realiza “trabajando estrechamente” junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA), señaló la DNCD en un comunicado de prensa. EFE