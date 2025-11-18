Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La madrugada de este martes estuvo marcada por un voraz incendio que tiñó de una humareda negra el destacamento policial de Santiago Rodríguez y dejó gravemente herido al comandante de la dotación, el coronel Lucilo Francisco Vargas, quien sufrió quemaduras de consideración.

El oficial Yeisi Aguilera García también resultó lesionado durante el siniestro.

Según informó el director provincial de la Defensa Civil, Héctor Bienvenido Rodríguez Santos, el coronel Vargas sería trasladado en helicóptero hacia un centro médico en Santo Domingo para recibir atenciones especializadas debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, el coronel Ruddy Tejada, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, explicó que fueron alertados del incendio alrededor de las 5:00 de la mañana y que de inmediato solicitaron refuerzos.

Tejada adelantó que, de acuerdo con las primeras observaciones, en la zona donde se encontraba el coronel pudo haber combustible, lo que habría facilitado la propagación del fuego. La oficina de Recursos Humanos fue una de las áreas más afectadas. Las autoridades anunciaron una investigación para determinar la causa exacta del siniestro.

Mientras tanto, compañeros, amigos y comunitarios muestran preocupación por la salud del coronel Vargas, a quien describen como “un hombre trabajador y de buen trato”. Aseguran que lo material se recupera, pero esperan su pronta mejoría.