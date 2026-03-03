Incidencia de una vaguada provocará aguaceros en República Dominicana

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una vaguada provocará aguaceros con tronadas y algunas ráfagas de viento hacia localidades de Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Elías Piña, Dajabón, el norte de Azua y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó, además, que las lluvias se iniciarán en la mañana y que se extenderán hasta la tarde y primeras horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que estarán un poco calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este y bajas en la noche y madrugada, sobre todo, en zonas montañosas y valles. En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná y en la Caribeña, desde isla Saona, en La Altagracia, hasta Pedernales, Meteorología recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Vaticina que en el resto de la costa las condiciones serán normales.

En el Gran Santo Domingo habrá aumentos nubosos con chubascos pasajeros.