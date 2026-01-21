Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Temperaturas siguen bajas

Indomet pronostica lluvias ocasionales

Las precipitaciones afectarán el norte, nordeste y el Gran Santo Domingo; Meteorología mantiene alerta Costa Atlántica

Indomet

Indomet

EMILIO GUZMÁN M.

Hoy ocurrirán lluvias ocasionales en localidades de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó en su informe que las precipitaciones también afectarán sectores de Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal.

En cuanto a las temperaturas, prevé seguirán bajas, en especial en zonas montañosas y valles.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
