Indomet pronostica lluvias ocasionales

Hoy ocurrirán lluvias ocasionales en localidades de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó en su informe que las precipitaciones también afectarán sectores de Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal.

En cuanto a las temperaturas, prevé seguirán bajas, en especial en zonas montañosas y valles.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.