Indomet vaticina lluvias pasajeras

Una vaguada al suroeste del mar Caribe provocará lluvias desde la mañana hasta la tarde, en al menos 17 provincias del país.

Una vaguada al suroeste del mar Caribe, provocará hoy chubascos pasajeros en localidades de La Altagracia, El Seibo, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias inician en la mañana y siguen hasta la tarde, con una ligera disminución en la noche.

Temperaturas bajas

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice el tiempo informó que continuarán bajas, debido a la época del año, en principal en zonas montañosas y en los valles del país.

Meteorología vaticina temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

