Indotel busca reducir brecha digital en SDN

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) entregó ayer mil kits de teléfonos inteligentes a residentes de Santo Domingo Norte, como parte del programa Canasta Digital Social 3.0, una iniciativa destinada a promover la alfabetización digital y ampliar el acceso a Internet en comunidades vulnerables.

El proyecto contempla un subsidio del servicio de conectividad móvil durante dos años, entrega de teléfonos inteligentes Honor X5C de 128 GB, una tarjeta SIM activada con un plan mensual de 200 minutos y 20 GB de datos. Además, incluye material de alfabetización digital, un bulto y una carta de bienvenida y compromiso.

Los favorecidos en esa fase son de las comunidades La Victoria, Sabana Perdida, Guarícanos, Villa Mella, Guanuma, Hacienda Estrella y Los Castillos.

El acto de entrega se realizó en el multiuso de Sabana Perdida y estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien destacó que la inclusión digital no solo implica el acceso a dispositivos y conectividad, sino, también el desarrollo de capacidades que permitan a los ciudadanos aprovechar la tecnología de manera productiva.

Gómez Mazara señaló que el programa Canasta Digital Social abre oportunidades para que los beneficiarios desarrollen habilidades digitales, emprendan y alcancen mayor independencia económica con la tecnología.

Asimismo, destacó que la iniciativa seguirá expandiéndose en todo el país, para cumplir con el objetivo del Indotel de poner la tecnología al servicio de la gente.

De su lado, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, calificó como trascendental la implementación del programa en ese municipio, al considerar que contribuirá a reducir la brecha digital y a generar oportunidades de capacitación, emprendimiento y acceso a internet para más de mil ciudadanos.

“Con esta iniciativa, más de mil mujeres y hombres tendrán acceso a internet, dispositivos electrónicos y capacitaciones, que les permitirá abrirse paso a nuevas oportunidades para aprender, emprender y seguir creciendo”, afirmó.

En el encuentro también estuvieron presentes el gerente senior de Negocios de Altice Dominicana, Gerardo Tejera; el vicepresidente B2B de la empresa, Mauricio Salazar; el director de la división de los bomberos del Ministerio de Interior y Policía, Eladio Rodríguez, entre otras personalidades de ese territorio.