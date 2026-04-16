Indotel conectó Internet gratis hogar escuela Rosa Duarte

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones le conectó ayer Internet gratuito y de alta velocidad al centro educativo Hogar Escuela Rosa Duarte, en Santo Domingo, que acoge a 75 niñas internas y en condiciones de vulnerabilidad y 438 alumnos en asistencia libre, pero el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, informó que también conectaron a 183 destacamentos a Internet.

Además, llevaron el servicio a hospitales, la estación de Bomberos del municipio de Santo Domingo Norte y el Conservatorio Nacional de Música.

En el caso del centro educativo, favoreció que el servicio sea suspendido durante las horas de docencia. “En las políticas del Indotel, hicimos un levantamiento de la necesidad de seguir incrementado los niveles de conectividad. Este es un país que está bien conectado, lo que hay es que calificar la conectividad”.

Indicó en el Hogar conectado por cinco años, que agregarán otros centros educativos.

Deploró que el emblemático hogar de niñas y los Bomberos de Santo Domingo Norte no tengan servicio de Internet, para ampliar el acceso digital de alto valor social y comunitario. Empero, el funcionario favoreció que el servicio sea suspendido en el centro educativo durante las horas de docencia, para que alumnos se concentren en la enseñanza aprendizaje.

Encabezó el acto en el centro que regentean religiosas católicas y que fue fundado en 1952.

Gómez Mazara dijo que hizo un levantamiento de las áreas que carecen de tecnología inalámbrica. Sor Naila Caquías, directora del Hogar, y la alumna Lía Batista, resaltaron la solución que da el proyecto “Dominicana Conectada”, con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).