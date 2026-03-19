Indrhi coordina con Consejo de Regantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, sostuvo ayer una reunión con el comité ejecutivo del Consejo Nacional de Regantes, para fortalecer la coordinación interinstitucional en favor del sector agrícola y el manejo eficiente del recurso agua

Una nota de la entidad señala que abordaron temas de interés común relacionados con la gestión del riego en el país.

Caba Romano informó que en los próximos días el organismo recibirá nuevos equipos pesados, que serán puestos “de inmediato” a disposición de las juntas de regantes para su distribución. Indicó que la entrante semana realizarán una jornada de planificación para agendar calendarizar las intervenciones prioritarias.