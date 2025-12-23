Indrhi destaca fortaleza institucional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader, en la gestión de su director ejecutivo, Olmedo Caba Romano, cierra el 2025 consolidándose como una entidad de alto impacto en el fortalecimiento de la seguridad hídrica del país.

A través de proyectos estratégicos, cooperación interinstitucional y acciones orientadas al desarrollo sostenible, el organismo contribuyó al bienestar de las comunidades y a la modernización del sector agua, por lo que fue reconocido por organismos nacionales e internacionales.

Durante este año, en la XXVI Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (Codia), Caba Romano recibió en Chile una distinción por los avances del Indrhi en la planificación hídrica y el aprovechamiento sostenible del agua. En ese mismo orden, tras participar del Cuarto Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en Latinoamérica y el Caribe, realizado en Perú, recibió la sede para el próximo simposio en 2026. Asimismo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Camacho Hidalgo, entregó una placa de reconocimiento al director del INDRHI por su cooperación y apoyo institucional.