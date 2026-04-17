Indrhi dice presas pueden mitigar las inundaciones

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, informó que el sistema de presas del país sigue mitigando inundaciones en sus áreas de influencia. Citó entre esas presas, Tavera, Bao, Monción, Sabana Yegua, Sabaneta y Monte Grande, que son las que tienen mayor capacidad de almacenamiento y regulación de las crecidas que se presenten producto de la incidencia de vaguadas sobre el país.

Comunicó además, que ese organismo avanza en la limpieza y adecuación en los sistemas de drenajes del Bajo Yuna, que es parte de las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader para mitigar el impacto de los aguaceros, a fin de que no afecten la producción agropecuaria en esa zona del Nordeste.

Dijo que de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), se continúa la regulación de las presas de Hatillo, con un caudal de salida de 101.2 metros cúbicos por segundo (m3/s); de Rincón, con un caudal de salida de 27.96 m3/s, y de Valdesia, con un caudal de salida de 47.24 m3/s.

El funcionario señaló que se dispone de un 75 % del volumen máximo nacional. Precisó que ese porcentaje equivale a 1,483.58 MMC, siendo el volumen máximo 2,018.63 MMC.

La presa de Tavera tiene un volumen de 92.13 MMC, para un 69.9 % de su volumen máximo, que es de 131.77 MMC. Su nivel al día de hoy es 320.29 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo 327.50 msnm.

En tanto, Bao tiene un volumen de 132.24 MMC, 70.4 % de su volumen máximo, que es de 187.76 MMC. Su nivel actual es 320.29 msnm, y el nivel máximo es 327.50 msnm.

La presa de Monción tiene un volumen de 240.15 MMC, su volumen máximo 330.13 MMC, que representa 72.7 %. Su nivel al día es 270.46 msnm, y su nivel máximo 280.00 msnm. El volumen de Rincón es 58.07 MMC.

Su capacidad máxima es 59.40 MMC y su disponibilidad de agua es de 97.8 %. Su nivel al día es 121.78 msnm, y su máximo 122.00 msnm.

Sobre los trabajos en el Bajo Yuna, Caba dijo que se interviene el caño Colorado a su paso por el distrito municipal Las Coles, en Arenoso, utilizando un equipo anfibio de largo alcance que permite optimizar las labores de drenaje.