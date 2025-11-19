Infancia en cifras: lo que no se mide, no se transforma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial de la Infancia, UNICEF República Dominicana hizo un llamado urgente a colocar a la niñez en el centro de las políticas públicas, bajo el lema “Mi Día. Mis Derechos.”. La representante interina del organismo, Anyoli Sanabria, instó a escuchar activamente a los niños y actuar con base en evidencia para garantizar sus derechos y bienestar.

“Cada infancia importa. Escuchar a los niños es el primer paso; actuar en consecuencia es el compromiso que no admite espera”, afirmó Sanabria.

Datos que revelan desafíos persistentes

UNICEF destacó la importancia de contar con información confiable para diseñar políticas públicas efectivas. A través de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), se identificaron avances y desafíos entre 2014 y 2019:

- Lactancia materna exclusiva en menores de seis meses subió de 4.7% a 15.8%.

- Matrimonio infantil bajó levemente de 37.1% a 35% antes de los 18 años.

- Disciplina violenta aumentó de 62.9% a 63.5% entre niños de 1 a 14 años.

- Maternidad adolescente descendió de 21.4% a 20.4%.

Estos datos sustentan la iniciativa “Los Datos Cuentan”, que promueve el uso y comprensión de estadísticas clave sobre la niñez, especialmente en temas de violencia y pobreza.

Informe global: la pobreza infantil como imperativo universal

UNICEF también anunció la publicación del informe “Estado Mundial de la Infancia 2025 – Poner fin a la pobreza infantil”, basado en datos de más de 130 países de ingresos bajos y medios. El documento subraya que la pobreza infantil no se limita a la falta de ingresos, sino que incluye la privación de servicios esenciales como salud, educación, agua potable, nutrición y vivienda digna.

Una infancia que no puede esperar

La historia de Rosita, una niña de 11 años que asume responsabilidades adultas en una comunidad rural dominicana, fue presentada como símbolo de las múltiples carencias que enfrentan miles de niños y niñas en el país.

UNICEF reiteró su llamado a los gobiernos, empresas, instituciones, familias y comunidades a emprender acciones colectivas sostenidas que garanticen el derecho de cada niño a vivir, aprender, crecer y soñar con plenitud.

“Mi Día. Mis Derechos” es un llamado a no delegar en la niñez la carga de problemas estructurales que los adultos deben resolver”, concluyó Sanabria.