Informan cerrarán hoy Puente Flotante

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado este sábado 17 de enero en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a fin de dar paso a una embarcación.

Explicó en un comunicado que debido a ello durante esas dos horas el tránsito vehicular que se desplaza usando esa estructura será interrumpido.

Las vías alternas para transitar desde la ciudad de Santo Domingo hacia Villa Duarte, y viceversa, incluyen los puentes Matías Ramón Mella y el Juan Pablo Duarte.

El cierre del Puente Flotante está motivado a que en el tiempo establecido la embarcación R/M Pelican II estará subiendo hacia las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development.