Informe Inacif será decisivo para suerte de Jean Andrés

Será el 17 de marzo en curso cuando el juez Deybi Timoteo Peguero decidirá si el joven Jean Andrés Pumarol Fernández es apto para enfrentar un juicio de fondo o no. En julio del 2025, Pumaron Fernández, bajo una alegada crisis de equizofrénia paranoica, provocó la muerte de una señora de 70 años de edad y heridas a otras a cinco personas.

Esto, en con base al informe pericial que a solicitud del Ministerio Publico rondió el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), presentado ayer en audiencia celebrada en el séptimo juzgado de la Instrucción. Según la defensa del imputado, el doctor Richard Martínez, dicho informe pericial tiene tres puntos “neurálgicos”: uno que dice que es “altamente probable” que el día del lamentable hecho Jean Andrés estaba en una crisis de tipo sicótica, “es decir, que él no estaba consciente de lo que hacía y no recuerda lo que sucedió ese día...”

Agregó que el informe “confirma” el diagnóstico de equizofrenia del tipo panaronoide que sufre su defendido, y que en este momento está apto para enfrentar todo el juicio porque ya él está consciente. Martínez dijo que el debate jurídico en este momento no radica en si él (imputado) está o no consciente en este momento para enfrentar un juicio.

“Una cosa es que él esté apto en este momento y otra cosa es que el día de los hechos él estaba en una crisis de tipo sicótica, que es lo que realmente lo hace inimputable”, subrayó el abogado del imputado, quien dijo que ellos hicieron su propia investigación “y arrojó un 100% de que estaba equizofrènico ese día”.

Miguel Valerio, abogado de la familia de la víctima fallecida, señora Yolanda Handal Abigail, dijo que el alegato de que el imputado tiene una condición mental no lo hace “inimputable” por los hechos cometidos ni tampoco que sea enviado a juicio de fondo.