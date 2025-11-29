Infotep informa que condona deuda a micro empresas

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El director de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Rafael Santos, anunció que Infotep le dará una amnistía para la deuda que tienen las micro empresas por concepto del 1% de la nómina mensual de sus empleado para la la formación técnica de profesional.

La medida entró en efecto ayer, con el acuerdo que Santos suscribió con el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) Fernando Pinales (Codopyme), Fernando Pinales, en cierre de la la ExpoFeria Codopyme 2025, celebrada en el Hotel Dominican Fiesta.

En la actividad, el director de Infotep informó también que desde del 2020 a octubre de este año, han capacitado un millón 600 mil y trabajadores, lo que incluye a los 577 mil gerentes y mandos medios, reforzando la capacidad operativa de miles de negocios en todo el territorio nacional. Se robó el aplauso de los empresarios dominicanos cuando expresó que con esta formación sustituyen mano de obra de gerentes extranjeros por la de gerentes de empresas de la República Dominicana.

Al destacar el impacto de la formación técnico y profesional, y el apoyo a las Mipymes, sostuvo que el modelo de apoyo a emprendimiento ha beneficiado a más de 32 mil emprendedores, “quienes han recibido herramientas para desarrollar ideas de negocio y generar nuevas oportunidades económicas”.

Afirmó que el fortalecimiento de las Mipymes es una prioridad nacional, porque constituyen la columna vertebral de la economía dominicana. “La formación, la asesoría técnica y la certificación de competencias no solo mejoran la eficiencia empresarial, sino que impulsan la movilidad social y la creación de empleos formales.

Sostuvo que 1,718 jóvenes han egresado de la Formación Dual (ProDual) en sectores productivos estratégicos, integrando capacitación práctica, tecnología y vinculación directa con las empresas. En la Feria, el profesor Santos recibió un reconocimiento de la directiva de Codopyme.