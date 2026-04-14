INFOTEP invita a jornada de empleo en la Dirección Regional Oriental SDE

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El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) y la empresa internacional ARK Dominican Republic, invitó a la ciudadanía a participar en una jornada de empleo que se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril de 2026.

La jornada tendrá lugar en la sede de la Dirección Regional Oriental del INFOTEP, ubicada en la calle Jesús de Galíndez No. 57, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a oportunidades laborales, poniendo a disposición de los asistentes alrededor de 200 vacantes, ofertadas por ARK Dominican Republic, empresa responsable del proceso de captación durante la jornada.

La actividad se desarrollará en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y está dirigida a personas interesadas en integrarse al mercado laboral en distintas áreas del sector productivo.

Durante la jornada estarán disponibles las posiciones de líder de producción, operador(a) de ensamble, supervisor(a) de producción, técnico(a) de mantenimiento y operador(a) de corte de cables automotriz.

Los interesados deberán asistir con su currículum vitae y copia de su cédula de identidad.

El INFOTEP continúa consolidándose como una institución clave en la formación técnico profesional del país, impulsando el desarrollo de competencias, la empleabilidad y la productividad nacional.

A través de iniciativas como esta jornada de empleo, la entidad tripartita fortalece su compromiso con el bienestar de las personas, facilitando su inserción en el mercado laboral y contribuyendo al crecimiento económico y social de la nación.

Para más información, los ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos 809-373-0715, extensiones 8100, 8117, 8118, 8120, 8257 y 8258, o al Servicio de Atención al Cliente en los números 809-566-4161 y 809-331-4161 (opción 1). También pueden escribir al correo electrónico contacto@infotep.gob.do