Lo que dijo Infraestructura Escolar sobre terminación de 28 proyectos escolares en Hato Mayor

Hato Mayor, R.D.–La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó que trabaja en la agilización de 28 proyectos escolares en esta provincia, donde además serán intervenidos 53 centros educativos en los próximos meses con mantenimientos correctivos, como parte del Plan 24/7-365, para fortalecer las edificaciones del sistema educativo nacional en esa demarcación.

Durante una Mesa de Trabajo conjunta en la que participaron autoridades provinciales, representantes de la ADP, ingenieros contratistas y líderes comunitarios, el director de la DIE, Roberto Herrera presentó el estatus de las obras en ejecución e instruyó a los contratistas a reanudar y acelerar los trabajos para la terminación de las mismas.

Asimismo, otorgó un plazo de una semana para la entrega de informes técnicos de revisión y advirtió que los contratos con algunas empresas podrían ser rescindidos a quienes incumplan con los compromisos establecidos.

Sostuvo que a través de la Dirección de Infraestructura Escolar se realizan los trámites con celeridad para los pagos de las cubicaciones de obras vía las instituciones correspondientes, no obstante dijo que aquellas empresas contratistas que no ejecuten las obras no recibirán avances.

Herrera, explicó que el presidente de la República, Luis Abinader está priorizando el fortalecimiento de la educación, por consiguiente ha instruido acelerar la construcción de las nuevas aulas y el mantenimiento de los centros educativos que lo requieran, para garantizar espacios físicos en óptimas condiciones, para la enseñanza y el aprendizaje de calidad de los estudiantes y docentes.

Entre los planteles que se busca agilizar su terminación están varios centros en Sabana de la Mar, el aula inicial de Morquechún con 50 % de ejecución; Monte Coca (55 %), Santa María Batey (65 %), así como los centros Las Pajas, Las Cañitas; Profesora Hilda Leyes y Matías Ramón Mella.

Además de la culminación de aulas iniciales, escuelas, liceos, estancias infantiles, techados de canchas, se contempla la intervención de planteles con mantenimientos correctivos, a fin de mejorar las condiciones en que los estudiantes reciben docencia.

En Hato Mayor se instalaron 10 aulas modulares. Roberto Herrera instó a los directores de centros educativos a remitir a la institución, los casos de los centros educativos que requieren intervención urgente, para priorizar su solución.

Los trabajos forman parte del Plan “Aulas 24/7-365”, impulsado por el Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, con el objetivo de integrar estas aulas al sistema educativo nacional en el menor tiempo posible.

De su lado, la gobernadora provincial, Maribel Simón, saludó decisión del Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar y el Ministerio de Educación, para dar terminación a las obras escolares y remozar diversos planteles en Hato Mayor.

En el encuentro de trabajo también participaron, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; el senador de la provincia Cristóbal Castillo; la diputada Carmen Ligia Barceló; el director regional 05 de Educación, Franklin Villanueva; el coordinador zonal de Infraestructura Escolar en la Región Higuamo, Carlos Canela; la directora del distrito escolar de Hato Mayor, Noelia Alarcón; el coordinador regional de la DIE, Lenny Mateo; el encargado de obras por administración, Carlos Zapata; el encargado de supervisión de infraestructura Escolar, Aneury Tejeda, representantes de la ADP y de la APMAE.