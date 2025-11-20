Inicia acreditaciones en universidades con escuelas medicinas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) anunció el inicio de la fase de autoestudio del proceso de evaluación y acreditación de las Escuelas de Medicina en todas las universidades a nivel nacional.

Franklin García Fermín, ministro de la entidad, informó que la iniciativa se desarrollará con la participación de todas las instituciones de educación superior con Escuelas de Medicina, junto a la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (ADOFEM) cuyo proceso es conducido por el Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES.

Detalló que esta diseñado un calendario de seguimiento, entregado previamente a los decanos y directores de las Escuelas de Medicina, para acompañar cada etapa del autoestudio, y al termino, cada institución deberá remitir al MESCyT su informe en formato físico y electrónico, con copia al Viceministerio de Evaluación y Acreditación para avanzar a la fase de evaluación externa, que finalizará con el informe de los pares evaluadores junto al informe técnico que será remitido al CONESCyT.

Destacó la responsabilidad de las instituciones educativas en esta etapa donde cada Escuela de Medicina debe crear su Comité Interno de Autoevaluación con sus subcomités, garantizando una coordinación de todo el proceso.

De su lado, el viceministro de evaluación y acreditación de las IES, Juan Francisco Viloria, ponderó el esfuerzo de las instituciones educativas de educación superior las cuales, estuvieron involucradas en el proceso de creación y actualización del manual de estudios para la evaluación y acreditación de los programas de formación médicas del país.

En el encuentro informativo también estuvieron presentes autoridades de la institución universidades y invitados especiales del ámbito de educación