Inicia la Expo Feria Codopyme 2025

Empresas nacionales y extranjeras participan en Expo Feria Codopyme 2025, en el hotel Dominican Fiesta, organizado por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el apoyo de Promipyme y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). El lema es “Innovación, formalización y empleo para un país más competitivo”.

La vicepresidenta Raquel Peña, encabezó el acto junto al presidente de Codopyme, Fernando Pinales; los ministros Víctor Bisonó y Eddy Olivares; los directores del Infotep, Rafael Santos Badía y de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara y el alcalde de SDE, Dío Astacio.

Hasta el 28 de este mes empresas Mipymes expondrán y venderán sus productos, cerraron alianzas y contactarán oportunidades de negocios”.

En la actividad se presentan las innovaciones en la fabricación y ofertas de productos y servicios de áreas tan diversas como cosmética, belleza, higiene y limpieza; asesorios, ropa, calzado, joyas, piezas y equipos, telecomunicaciones y papelería.

La actividad incluye conferencias, charlas, paneles, ruedas de negocios y asesoría en negocios, ventas y financiamientos.

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó resaltó el crecimiento experimentado por ese sector y afirmó que el Gobierno aumentará sus aportes.

Rafael Santos, director del Infotep, afirmó que esa entidad está comprometida con el fortalecimiento, la innovación y el crecimiento sostenible de las mipyme a través de la formación y capacitación de sus colaboradores.

Refirió que en los últimos cinco años, “el Infotep ha desarrollado 42,367 acciones formativas dirigidas a 614,587 participantes del sector Mipyme, de los cuales el 52.8 % son mujeres” y que a través de la Dirección de Competitividad Empresarial, han brindado servicios a 15,709 empresas en productividad y emprendimiento.

El alcalde de SDE, Dío Astacio ponderó el rol las mipyme en la dinamización de la economía, pues generan cerca del 50 % de los empleos en el aparato productivo nacional y proliferan en todos los sectores y motivan a mejorar.