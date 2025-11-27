Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Empresas

Inicia la Expo Feria Codopyme 2025

Expo Feria CODOPYME 2025 concluye el 28 de este mes. Está abierta al público desde las 9:00 a.m hasta las 9:00 de la noche

La vicepresidenta Raquel Peña junto a funcionarios y empresarios.

La vicepresidenta Raquel Peña junto a funcionarios y empresarios.

Publicado por
Soila Paniagua

Creado:

Actualizado:

Empresas nacionales y extranjeras participan en Expo Feria Codopyme 2025, en el hotel Dominican Fiesta, organizado por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el apoyo de Promipyme y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). El lema es “Innovación, formalización y empleo para un país más competitivo”.

La vicepresidenta Raquel Peña, encabezó el acto junto al presidente de Codopyme, Fernando Pinales; los ministros Víctor Bisonó y Eddy Olivares; los directores del Infotep, Rafael Santos Badía y de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara y el alcalde de SDE, Dío Astacio.

Hasta el 28 de este mes empresas Mipymes expondrán y venderán sus productos, cerraron alianzas y contactarán oportunidades de negocios”.

En la actividad se presentan las innovaciones en la fabricación y ofertas de productos y servicios de áreas tan diversas como cosmética, belleza, higiene y limpieza; asesorios, ropa, calzado, joyas, piezas y equipos, telecomunicaciones y papelería.

La actividad incluye conferencias, charlas, paneles, ruedas de negocios y asesoría en negocios, ventas y financiamientos.

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó resaltó el crecimiento experimentado por ese sector y afirmó que el Gobierno aumentará sus aportes.

Rafael Santos, director del Infotep, afirmó que esa entidad está comprometida con el fortalecimiento, la innovación y el crecimiento sostenible de las mipyme a través de la formación y capacitación de sus colaboradores.

Refirió que en los últimos cinco años, “el Infotep ha desarrollado 42,367 acciones formativas dirigidas a 614,587 participantes del sector Mipyme, de los cuales el 52.8 % son mujeres” y que a través de la Dirección de Competitividad Empresarial, han brindado servicios a 15,709 empresas en productividad y emprendimiento.

El alcalde de SDE, Dío Astacio ponderó el rol las mipyme en la dinamización de la economía, pues generan cerca del 50 % de los empleos en el aparato productivo nacional y proliferan en todos los sectores y motivan a mejorar.

Sobre el autor

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

tracking