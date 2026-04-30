Inicia la preparación del año escolar 2026-2027: diálogo clave entre el Ministerio y directores educativos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, encabezó este miércoles un encuentro con directores de las 18 Regionales y los 122 Distritos Educativos del país, con el objetivo de coordinar y fortalecer las acciones de cara a la apertura del próximo año escolar 2026-2027.

Durante la jornada de trabajo, el ministro de Camps destacó la importancia de estos espacios de diálogo y coordinación para alinear esfuerzos entre los niveles central, regional y distrital, que garantizan una gestión más eficiente y centrada en los aprendizajes de los estudiantes.

Luis Miguel De Camps encabeza encuentro con directores regionales y distritales para impulsar preparativos del inicio del año escolar 2026-2027

Explicó que el inicio del año escolar constituye uno de los momentos más relevantes y de mayor atención, no solo para los actores del sistema educativo, sino también para toda la sociedad.

En ese sentido, señaló que el principal propósito del encuentro fue generar las mejores condiciones para que estudiantes, docentes y familias tengan la certeza de que la educación se imparte y se recibe en un entorno adecuado y con los más altos estándares de calidad.

Luis Miguel De Camps encabeza encuentro con directores regionales y distritales para impulsar preparativos del inicio del año escolar 2026-2027

“Les motivamos a que se sientan orgullosos de formar parte de una institución como el Ministerio de Educación. Con ese sentimiento de pertenencia y empoderamiento, junto a sus corresponsabilidades, lograremos, sin lugar a dudas, que este proceso de organización y ejecución del inicio del año escolar se traduzca en el mejor inicio de año escolar que haya tenido el país”, manifestó de Camps.

También, dijo que para lograr el éxito del nuevo periodo escolar, se creó una comisión especial, conforme a sus funciones, a fin de que asuman responsabilidades específicas que solo pueden materializarse con la participación de los directores regionales, distritales y de centros educativos.

“Aspiramos a que muchas de estas responsabilidades de la comisión especial y sus subcomisiones se conviertan en acciones operativas, y no se limiten únicamente a momentos especiales o esfuerzos puntuales como este”, enfatizó.

El titular educativo subrayó que la capacidad de resultados del Ministerio de Educación no tiene comparación con ninguna otra institución, tanto por el alcance de su misión educativa como por su impacto en la sociedad, su capacidad de movilización y su incidencia en la vida nacional.

Luis Miguel De Camps encabeza encuentro con directores regionales y distritales para impulsar preparativos del inicio del año escolar 2026-2027

De su lado, la viceministra de los Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, explicó que la gestión educativa está centrada en resultados concretos, tanto en términos de aprendizaje como en el acceso y la cobertura del sistema.

Resaltó la importancia de garantizar apoyos que promuevan el bienestar y la integración de toda la comunidad educativa, al tiempo que dijo que la calidad del servicio también se mide por la atención y la disposición hacia la ciudadanía.

“Es fundamental que entendamos que el éxito y la valoración de nuestra gestión se miden por los resultados que logremos, tanto en el aprendizaje como en el acceso y la cobertura. Pero también se evalúan por los apoyos que brindamos para el bienestar e integración de la comunidad educativa, así como por nuestra atención y disposición en el servicio ciudadano”, expresó.

Sostuvo que el Ministerio ha creado un plan estratégico para este nuevo año escolar que contempla la creación de ocho equipos de trabajos con sus objetivos de alcance, 17 estrategias a las que se les dará respuesta a través de 71 macros actividades, un cronograma que define las instancias responsables, recursos y fecha de inicio de cada actividad.

Luis Miguel De Camps encabeza encuentro con directores regionales y distritales para impulsar preparativos del inicio del año escolar 2026-2027

De igual modo, agregó que cuentan con 22 hitos claves que permitirán un proceso de inicio de año escolar claro, medible y controlable, y por último, un plan de riesgo con posibles consecuencias y estrategias de mitigación.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos clave como la implementación de políticas educativas, así como el seguimiento a los programas pedagógicos en curso, infraestructura escolar, mantenimiento correctivo, las diferentes etapas de la Evaluación de Desempeño Docente, así como gestión de cupo escolar, para garantizar que ningún niño quede fuera de las aulas.

En el evento estuvieron presentes, además, los viceministros Francisco de Óleo, de Acreditación y Certificación Docente; Óscar Amargós, de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa; y Ajacx Mercedes, de Planificación y Desarrollo Educativo, junto a miembros de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027, directores de institutos descentralizados, representantes de distintas áreas técnicas y administrativas de la sede.