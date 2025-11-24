Inicia segunda etapa de la Evaluación del Desempeño Docente 2025: lo que debes saber

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, informa que este lunes 24 de noviembre inicia la segunda etapa de la Evaluación del Desempeño Docente 2025 (EDD 2025), denominada “Mi cargo a evaluar”, centrada en la verificación, validación y confirmación del cargo docente.

La cartera educativa indicó que esta fase comienza tras el cierre de la etapa inicial de Autogestión de la Cuenta Docente Institucional, que permitió habilitar la infraestructura tecnológica que sostiene el proceso evaluativo, al tiempo que destacó que la magnitud del aprovisionamiento confirma la coordinación técnica necesaria para garantizar la operatividad del proceso.

La segunda etapa involucra a 113,271 docentes de todas las clasificaciones y categorías, incluyendo educadores, directivos, técnicos docentes y funcionarios administrativos docentes que actualmente desempeñan funciones dentro de los cargos incluidos en la evaluación.

La institución llamó a los docentes a ingresar al Portal Docente, que estará disponible desde las 10:00 a.m. de hoy, para revisar y confirmar sus datos personales y laborales precargados, acción fundamental para asegurar la correcta asignación de las técnicas y los instrumentos de evaluación, ajustados a las funciones que cada profesional desempeña.

El MINERD indicó que la plataforma tecnológica integra videos explicativos, protocolos e instructivos precisos, diseñados para guiar a los docentes paso a paso y facilitar su participación informada a lo largo del procedimiento.

Asimismo, se habilitará la mesa de apoyo al docente, adscrita al Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, organizada por criterios técnicos y procedimientos específicos para la inclusión o corrección de datos laborales. Esta mesa contará con técnicos docentes designados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) para ofrecer asistencia y responder a casos particulares.

El órgano rector del sistema público preuniversitario subrayó que esta etapa es una de las más relevantes de la EDD 2025 por su impacto directo en la calidad del proceso evaluativo, y reiteró su llamado a los docentes a validar su información para garantizar la pertinencia de los instrumentos que recibirán.

La institución puntualizó que los maestros pueden acceder al Portal Docente a través de docentes.minerd.gob.do y al Portal Instructivo en edd2025.minerd.gob.do, donde encontrarán informaciones, actualizaciones, protocolos e instructivos relativos a esta fase.

Para asistencia, el MINERD dispuso la línea telefónica 809 688 9700, extensiones 4597, 4598, 4589, 4591, 4595, 4603 y 4605, así como el correo soporte.edd2025@minerd.gob.do.