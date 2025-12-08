Inician operaciones el Centro de Mediación y Juzgados de Paz en Ciudad Judicial SDE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Comenzaron a operar este lunes en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este el centro de mediación y los juzgados de paz de la Segunda Circunscripción, así como el de Asuntos Municipales de esa demarcación.

La mediación y los métodos no adversariales de solución de conflictos se posicionan como un pilar fundamental para alcanzar una justicia más eficiente, abierta e inclusiva. Asimismo, con la aplicación de la mediación como mecanismo de resolución de conflictos, el Poder Judicial pretende descongestionar los tribunales con la participación de las partes y sus abogados y contribuir con el combate a la mora judicial.

El Centro de Mediación de Santo Domingo Este, que desde este lunes 8 de diciembre se muda a la nueva Ciudad Judicial, funciona desde marzo de 2019 en esa demarcación. Desde enero de 2025 y hasta noviembre de este mismo año, el espacio atendió a 1,235 personas. Durante ese período, se realizaron 275 sesiones de mediación, se alcanzaron 134 acuerdos, impactado a 572 usuarios del sistema de justicia.

Este proceso, desarrollado por un mediador(a) imparcial, abarca una diversidad de contextos, incluyendo conflictos familiares, comunitarios, laborales, administrativos y penales.

Su importancia radica en el impacto significativo que genera paz social y armonía en la convivencia comunitaria, al proveer un espacio de diálogo y respeto para la búsqueda de soluciones satisfactorias.

La mediación es un proceso voluntario, flexible, participativo y confidencial, que permite a las personas identificar y abordar las verdaderas causas de los conflictos.

Entre sus múltiples ventajas sobre el litigio tradicional, se destacan la reducción de costos y tiempo, creatividad en la búsqueda de soluciones y preservación de las relaciones entre las partes.

Actualmente, el Poder Judicial cuenta con 14 centros de mediación ubicados en seis departamentos y tres distritos judiciales.

Los juzgados de Paz

Los juzgados de paz son la primera puerta de acceso a la justicia para la comunidad, resolviendo conflictos vecinales, familiares, tránsito, asuntos civiles menores, pero también actúan en calidad de conciliadores para promover la convivencia pacífica. Son el escalón inicial en el orden judicial.

De acuerdo con el cronograma establecido, la siguiente etapa está prevista para el 19 de enero de 2026, dando con ello paso a la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Penal y del centro de entrevistas, permitiendo que la estructura opere plenamente en materia penal.

Finalmente, el 13 de febrero de 2026 entrarán en vigor los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en el ámbito Civil como Penal, completando así el proceso de habilitación de toda la Ciudad Judicial.