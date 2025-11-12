Inician proyecto de titulación en distrito municipal Villa Hermosa, La Romana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Romana-RD.- El Gobierno dominicano a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar, dejaron iniciados hoy los trabajos del proyecto de titulación en el distrito municipal de Villa Hermosa, provincia La Romana, donde se proyecta la entrega de 5,400 certificados de títulos beneficiando a 21,600 personas, ocupantes de viviendas y solares.

El director de la UTECT, Duarte Méndez Peña, encabezó el acto junto a la gobernadora provincial Ivelisse Mercedes Méndez, Víctor Sánchez, asesor del Poder Ejecutivo - encargado de proyectos especiales de titulación; y Rubén Céspedes, subdirector Regional Este de la UTECT.

Méndez destacó la importancia que tiene este proyecto de titulación para los residentes en la zona, que por décadas han esperado la regularización de sus terrenos, lo que les permitirá triplicar el valor de sus propiedades.

“Ustedes ya podrán disponer para su beneficio del inmueble que ocupan. Muy pronto esa propiedad será cien por ciento suya, y con ello podrán acceder a la banca formal, formalizar su patrimonio familiar o hacer cualquier tipo de negocio que quieran. Ese es el deseo del presidente de la República, Luis Abinader, que las familias puedan insertarse en tren del desarrollo para que puedan aportar a La Romana y el país”, manifestó Méndez Peña.

Los trabajos de titulación se llevarán a cabo en las parcelas 27-SUB-26, 27-SUB-137, del Distrito Catastral No. 2.4 y La Parcela 1-A del Distrito Catastral No. 2.2; beneficiando a los residentes de los sectores, Villa Progreso, Cumajón, Juan Pablo Duarte y Cumayasa, del municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana.

En tanto, la gobernadora provincial de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez, resaltó que el inicio de los trabajos de titulación en esta demarcación se llevan a cabo de manera gratuita, un proceso que calificó de transparente por parte de la UTECT, y que lleva tranquilidad y justicia social a las familias beneficiadas.

“Hoy el municipio de Villa Hermosa inicia uno de los programas más importantes que tiene el gobierno dominicano y, con ello, se ha iniciado el verdadero progreso para este municipio”, indicó la gobernadora durante su intervención.

De su lado, Víctor Sánchez destacó la visión de la obra de gobierno del presidente Luis Abinader en materia de titulación, que ha impactado en todo el territorio nacional.

“El presidente ha instituido la Titulación como unos de sus estandartes y una de sus principales políticas de Estado. Por eso hoy se ha convertido en el presidente que mayor cantidad de títulos de propiedad ha otorgado de la fundación de la República”, enfatizó el funcionario.

En tanto, el alcalde de Villa Hermosa, Eduardo Familia, agradeció al gobierno y a las autoridades de Titulación por la iniciativa de titular de la comunidad en Villa Hermosa se inicia el paso histórico en cada mente de los ciudadanos.

La actividad se llevó cabo en la escuela primaria Tzu Chi del distrito municipal Villa Hermosa y contó con la bendición del párroco Manuel Liberato de la Parroquia San José. También contó con la presencia de Eduardo Kery, alcalde de La Romana; Leticia Hernández, alcaldesa del distrito municipal de Cumayasa; Félix Benjamín Limas, coordinador de Bienes Nacionales en La Romana; Rafael Santana, presidente del Consejo de la Egehid; Nelly Bonilla, vicealcaldesa de La Romana y Juan F, Moreno, presidente de la Junta de Vecinos.