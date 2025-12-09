Inician remozamiento del parque Núñez de Cáceres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) iniciaron los trabajos de remozamiento integral del Parque Ambiental Núñez de Cáceres, en una nueva colaboración entre ambas instituciones en favor de una ciudad más segura, sostenible y accesible para todos.

La intervención contempla una transformación completa de este pulmón urbano de 18,000 metros cuadrados, ubicado en una de las principales vías del Distrito Nacional, e incluirá mejoras sustanciales en infraestructura, seguridad, accesibilidad e iluminación, así como nuevas áreas recreativas y deportivas para todas las edades.

Este proyecto forma parte del modelo de Banca Responsable del Banco Popular, orientado al desarrollo sostenible del país mediante alianzas estratégicas que generan valor compartido. A través de esta visión, la organización financiera continúa apoyando la recuperación de espacios públicos que fomentan la convivencia, la salud y el bienestar colectivo.

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, señor Luis E. Espínola, dijo que esta iniciativa representa una muestra concreta de la responsabilidad institucional con el bienestar ciudadano, “reiteramos nuestro compromiso de seguir siendo un agente de cambio en favor de un país más humano, con mayores niveles de bienestar y oportunidades para todos”.

“Desde nuestra visión de desarrollo compartido, creemos firmemente que el bienestar ciudadano se construye también desde el espacio público: desde esos lugares que nos invitan al encuentro, al juego, al descanso y a la salud. Lugares que no solo embellecen nuestras ciudades, sino que también fortalecen el tejido social y familiar”, subrayó el ejecutivo del Popular.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó su alegría por iniciar el remozamiento que devolverá a los usuarios un parque convertido en un símbolo de convivencia, pues no solamente se renovará una obra de infraestructura, sino que se reafirmará una apuesta por el derecho de los capitaleños a disfrutar de espacios más dignos, modernos y humanos.

“Intervenir de forma integral este espacio de la mano de un gran aliado como el Banco Popular, a quienes agradezco nuevamente, es una muestra más de todo lo que podemos lograr cuando los sectores públicos y privados se combinan para el beneficio de la comunidad”, resaltó.

Un parque remozado para la ciudad



El diseño del nuevo parque incluirá la renovación total de su pista perimetral para caminar, aceras interiores con accesibilidad universal, jardines y áreas verdes reforestadas, así como la restauración de la escultura central del parque. Se habilitarán nuevas áreas infantiles inclusivas, una zona canina, un gimnasio al aire libre, espacios para escalar y patinar, además de baños renovados y una oficina de apoyo comunitario.

También se instalará un sistema de iluminación LED más eficiente, se automatizará el sistema eléctrico para reducir el consumo energético y se implementará una señalética moderna e informativa. Como parte del enfoque de sostenibilidad, se colocarán puntos limpios de reciclaje y mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados.

Asimismo, se integrarán murales artísticos que embellecerán el entorno y promoverán el sentido de pertenencia comunitario.

La intervención también incluye trabajos de limpieza de filtrantes, pintura general, instalación de una cisterna, poda de árboles y siembra de nuevas especies ornamentales, con el objetivo de revitalizar completamente este espacio público y devolverlo a la ciudadanía con condiciones óptimas para su disfrute.

Una colaboración que transforma espacios



Este nuevo proyecto se suma al programa de recuperación de espacios públicos impulsado por el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional, mediante el cual se han remozado 10 parques en distintas zonas de la ciudad, entre ellos, el parque Mirador Sur, Las Praderas, Rosa Duarte, Villa Francisca, Velazcasas, Cristo Libre, Jardines Los Cerezos, El Pedregal, Buenos Aires del Mirador y Los Girasoles.

En tanto, en conjunto con la primera dama, señora Raquel Arbaje, en su rol de presidenta del Gabinete de la Niñez y Adolescencia, y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Banco Popular ha remozado 7 parques, ubicados en las localidades de Moca, Boca Chica, La Vega, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, en la Base Aérea de San Isidro y en Santiago.

La participación del Banco Popular en este tipo de intervenciones reafirma su compromiso con los Principios de Banca Responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en favor de una transformación urbana sostenible y de acciones que promuevan la inclusión, el acceso equitativo a espacios verdes y el fortalecimiento del tejido social y familiar.