Instalarán 400 cámaras de vigilancia ciudad de Santiago

Santiago.- La ministra de Interior y Policía Faride Raful, anunció la instalación de 400 nuevas cámaras de vigilancia que serán monitoreadas por el 9.1.1 en zonas estratégicas de la ciudad, así como el inicio de la construcción en los próximos meses del Palacio del Comando Cibao Central de la Policía Nacional con fondos de bienes incautados.

Raful también informó el aumento de número de agentes policiales y que, todos los destacamentos policiales de esta provincia, serán dotados de muebles y de equipos tecnológicos; esto último, contarán con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Señaló que reforzarán las fiscalías comunitarias y aquellos barrios donde las comunidades aseguran que ocurren hechos delictivos con mayor frecuencia.

Aseguró que en Santiago la tasa de homicidios se ha reducido en un 5.03 %, gracias al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta y recordó, además, que hace cerca de diez años rondaba en un 25 %.

Raful habló tras la reunión 114 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana realizada por primera vez fuera del Distrito Nacional, que fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

La ministra resaltó el trabajo del director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Afirmó que el oficial ha hecho un trabajo encomiable.

Aseguró que dejará una impronta y, aclaró, que su continuidad o no en el cargo, es una atribución del presidente Luis Abinader.

El encuentro se hizo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa. Participaron la procuradora Yeni Berenice Reynoso, el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos, el senador Daniel Rivera y el director del Indotel, Guido Gómez Mazara.