Instituto Duartiano alerta por acuerdo con EE.UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Duartiano manifestó su preocupación por la autorización otorgada por el Gobierno para que Estados Unidos establezca y opere naves aéreas militares en espacios restringidos de aeropuertos dominicanos.

El presidente de la entidad, doctor Wilson Gómez Ramírez declaró, según una nota de prensa que esta concesión resulta comprometedora para la nación y recordó que, aunque existe un convenio suscrito con EE.UU. en 1995, ampliado en 2003, su aplicación está supeditada al respeto estricto del orden legal y constitucional de cada Estado y al interés nacional.

Gómez señaló que, si bien se comprenden los esfuerzos conjuntos para enfrentar el crimen organizado transnacional, las autoridades no pueden obviar los alcances del artículo 3 de la Constitución, que declara inviolable la soberanía de la República Dominicana como Estado libre e independiente de todo poder extranjero.

Recordó además que la Carta Magna prohíbe permitir actos que constituyan intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos del país y que el principio de no intervención es una norma invariable de la política internacional dominicana.

Calificó estas medidas como “sumamente delicadas”, al considerar que se aproximan a las reservadas para un estado de excepción contemplado en el artículo 262.

Finalmente, instó al Estado a garantizar que el acuerdo no desvirtúe su propósito original y que las acciones se limiten estrictamente a enfrentar el crimen organizado. Recalcó que la dirección de toda acción militar en territorio nacional debe ser dominicana y citó el protocolo de 2003, que ordena que cualquier fuerza empleada se ajuste a las leyes .