Instituto llama a fortalecer política migratoria país

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INMRD), Wilfredo Lozano afirmó que una política migratoria sostenible debe sustentarse en cuatro ejes esenciales: el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la reforma del marco legal migratorio, la organización de los flujos de trabajadores inmigrantes mediante una política de trabajo clara y una coordinación institucional efectiva entre las entidades vinculadas al tema.

Sus declaraciones fueron durante la misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en conmemoración del once aniversario de la institución, en la que además destacó la posición singular de la nación como país de origen, destino, tránsito y retorno migratorio.

Fue enfático en la rapidez con la que la realidad migratoria, tanto del país como de la región sigue transformada, razón por la que aseguró es inminente la creación de estructuras más modernas que permitan fortalecer el marco constitucional que demanda una gobernanza migratoria efectiva.

“Este aniversario no debe verse solo como un motivo de celebración, sino como una oportunidad para reenfocar metas y reafirmar nuestro compromiso con una gestión de la migración que combine el orden, el respeto a la ley y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas”, aseveró.

Cura pide compasión

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Morel Diplán, destacó que la migración es una realidad compleja que afecta a gran parte de la humanidad y recordó que desde la perspectiva bíblica, el pueblo de Dios también era migrante y pidió compasión, acoger y tratar con dignidad.

Alertó sobre la creciente cultura del rechazo, indiferencia y apatía y expuso un principio cristiano fundamental para abordar la migración: el respeto hacia la otra persona, independiente de su cultura, color de piel y lugar de origen.

Citó la capacidad de escuchar y la voluntad de acompañar a aquellos que razones diversas fuerzan a abandonar su tierra.