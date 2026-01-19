Interpol emite alerta amarilla por desaparición de Brianna Genao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla por la desaparición de Brianna Genao, una niña de tres años reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Alerta amarillaFuente externa

Pero, ¿qué significa esta alerta y en qué casos se utiliza?

La notificación amarilla es una alerta policial internacional que Interpol emite para ayudar a localizar a personas desaparecidas o identificar a aquellas que no pueden hacerlo por sí mismas.

La Interpol señala que se utiliza en casos de:

Desapariciones inexplicadas

Secuestros o retenciones ilegales

Raptos parentales

Personas con dificultades para identificarse, como menores o individuos con problemas de memoria

Esta alerta permite que las fuerzas de seguridad de los 195 países miembros de Interpol accedan a la información del caso y colaboren en la búsqueda, especialmente si la persona desaparecida pudo haber cruzado fronteras.

¿Cuándo se emite una notificación amarilla?

Para que Interpol publique esta alerta, es necesario que la policía de un país miembro haga la solicitud a través de su Oficina Central Nacional.

De acuerdo con Interpol, el proceso es el siguiente:

1. Las autoridades nacionales envían la solicitud con los detalles del caso.

2. La Secretaría General de Interpol revisa la información y emite la notificación.

3. Los servicios policiales internacionales reciben la alerta y la incorporan a sus bases de datos.

Esta notificación es importante en casos internacionales, donde la persona desaparecida pudo haber salido del país donde se reportó su desaparición.