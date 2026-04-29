Intervienen derrumbe en calle La Isabel de Pedro Brand tras intensas lluvias

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por el ingeniero Eduardo Estrella, ejecuta trabajos de intervención en la calle La Isabel, en el municipio de Pedro Brand, luego de un derrumbe provocado por las recientes lluvias.

La institución informó que las labores en el área incluyen la colocación de gaviones para estabilizar el terreno, la sustitución de alcantarillas de hormigón de 36 pulgadas, así como la canalización de las aguas mediante la construcción de nuevas cunetas, con el objetivo de mitigar riesgos y prevenir futuros deslizamientos.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del MOPC para dar respuesta oportuna a las emergencias ocasionadas por fenómenos atmosféricos, garantizando la seguridad de los residentes y la recuperación de la infraestructura vial afectada.

Residentes de la comunidad valoraron la rápida intervención del Ministerio de Obras Públicas, al tiempo que exhortaron al ministro Eduardo Estrella a continuar desarrollando este tipo de iniciativas en beneficio de las comunidades.