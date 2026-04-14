Inundaciones del 8 de abril: ¿por qué nadie lo vio venir? Experto explica razones de la sorpresa

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La madrugada del miércoles 8 de abril República Dominicana registró otros efectos producidos por una vaguada, muy similares a los causados en los noviembres de los años 2023 y 2024, respectivamente.

Las inundaciones, miles de casas afectadas y personas desplazadas fueron algunos de los estragos que causó el fenómeno atmosférico que ya en las primeras horas de la mañana sorprendió a todo el país. Pero, ¿nadie lo vio venir?

El ingeniero Osiris De León explicó que, ya que el país cuenta con los esperados y aclamados radares Doppler, se necesita un correcto y constante monitoreo por un personal.

"Que entienda el manejo del radar Doppler. Segundo, que entienda lo que es la pluviometría, y tercero, que sepa combinar la data del radar meteorológico y el pluviómetro", señaló el experto. "Tú no tienes que esperar el nivel de inundación para emitir una alerta". agregó.

Como parte de los trabajos coordinados, De León, que habló durante una entrevista en el programa Al Tanto, de Colombia Alcántara, dijo que se deben involucrar las compañías telefónicas, que emitan alertas focalizadas a la población, según la necesidad de cada área.

Entonces, ¿por qué se registran tantas inundaciones, especialmente en la capital, cada vez que llueve? El ingeniero respondió que el crecimiento urbano ha ido bloqueando el sueldo, "por lo que el agua no tiene por dónde salir".

En ese orden, De León indicó que para el sistema pluvial dominicano se debe hacer una serie de trabajos de galerías para que el agua termine en el mar y hasta en los ríos.

"Yo entiendo que, por las limitaciones presupuestaria, el país tiene que hacer un sacrificio: que cada institución que tenga presupuesto público, segregue un cinco por ciento de su presupuesto para que el Gobierno tenga un fondo especial para el drenaje pluvial", recomendó.

Condiciones del tiempo para esta semana

Según el informe del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), para este miércoles 15 de abril, la vaguada asociada a una baja presión se fortalecerá y estará incrementando notablemente la humedad e inestabilidad para que se produzcan aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas en provincias de la cordillera Central, noroeste, norte, noreste, sureste (incluyendo sectores de Santo Domingo) y suroeste.

El jueves 16, durante la mañana se recibirá un cielo poco nuboso y escasas precipitaciones.

Sin embargo, en la tarde, el viento cálido y húmedo del este/sureste se combinará con el calentamiento diurno y la vaguada en varios niveles de la troposfera, ambos favorecerán los desarrollos nubosos para que ocurran aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento noreste, noreste, cordillera Central, sureste y la zona fronteriza.