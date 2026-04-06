Invertirán RD$1,000 MM reparar caminos

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura reactivará a partir de esta semana un programa de rehabilitación de caminos interparcelarios en todo el país, con una inversión de mil millones de pesos que le entregará el presidente Luis Abinader.

Así lo informó ayer el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, quien expresó que en lo que se realiza la licitación se van a iniciar de inmediato reparaciones de caminos con equipos pesados del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Agregó que próximamente se incorporarán a esas labores equipos pesados de Agricultura que están en proceso de reparación y que el programa abarcará más de 240 kilómetros de caminos.

Dijo que la iniciativa forma parte del programa “Abriendo Caminos”, que desarrolla Agricultura dentro del eje de mecanización, y será ejecutada de manera conjunta por el Ministerio de Obras Públicas y el Indrhi.

El programa tendrá como punto de partida el municipio de Villa Riva, en la provincia Duarte.

Espaillat expresó que la licitación de los RD$1,000 millones se hará en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, donde hay experiencia con ese tipo de procesos.

Indicó que se definió una ruta crítica junto a los directores regionales de Agricultura y los equipos técnicos de las demás instituciones que van a participar en la rehabilitación de caminos interparcelarios, con el fin de priorizar las zonas con mayores necesidades y garantizar una ejecución ordenada y eficiente.

“El presidente Luis Abinader está muy comprometido con la solución de los caminos en mal estado en todo el país. Es un reclamo constante de los productores y estamos confiados en que tendremos resultados positivos”, dijo.

Señaló que el acompañamiento de Obras Públicas y el Indrhi permitirá avanzar en esta primera fase y continuar cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido, basado en las necesidades levantadas por los equipos técnicos.

Agregó que con esa acción el gobierno reafirma su compromiso con la modernización del campo.