Bajo investigación agente policial por muerte de joven

Por: Nathaly Tavárez

Un miembro de la Policía Nacional se encuentra bajo custodia e investigación del Ministerio Público, por la muerte de un hombre ocurrida durante un operativo policial realizado el pasado viernes 19 de este mes en una fiesta en el sector Camboya.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente quién es el agente señalado por el caso en el que perdió la vida el joven identificado como Víctor Alfonso Reyes Paredes, quien tenía 23 años al momento de su muerte.

Por su parte, familiares, amigos y vecinos del fallecido, realizaron una marcha desde la zona hasta el destacamento policial de Los Salados, donde exigieron justicia y que se apliquen sanciones severas al supuesto responsable del asesinato que ha generado consternación entre residentes del barrio.

Versiones

En un informe preliminar, la Policía Nacional indicó que a Reyes Paredes se le habría ocupado un arma de fuego registrada a nombre de otra persona.

No obstante, los parientes del occiso rechazaron la versión, afirmando que este no portaba ningún tipo de arma y, además, sostienen que dicha información busca justificar el accionar de los agentes que participaron en la intervención que culminó con la muerte del hombre.