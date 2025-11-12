Investigación sobre apagón nacional: ¿Pudo ser sabotaje?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Pasadas la 1:00 de la tarde del martes, República Dominicana quedó sumida en un apagón general que paralizó gran parte del país. Las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas de la avería, pero la pregunta sigue en el aire: ¿se trató de un sabotaje o de un error técnico?

El presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, aclaró que no quiere adelantar juicios ni especular sobre el origen del fallo, pero adelantó que “hubo un mal manejo en la subestación de San Pedro de Macorís”.

“No soy técnico, soy un gerente, encargado de buscar gente con experiencia que definan qué sucedió", señaló, añadiendo que no ha escuchado la palabra sabotaje. "Lo que he oído es que hubo un mal manejo”, dijo.

Marranzini también precisó que la falla no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica, y explicó cómo ocurrió la caída en cadena:

“Las plantas de CESPM sacaron a la planta de Andrés, y la de Andrés sacó a Punta Catalina, y así el sistema tuvo una salida en cascada”, detalló.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar si se trató de un error humano o de una falla técnica que desató el apagón generalizado.