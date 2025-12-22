Investigadora alerta que esterilizan adolescentes; SNS dice es error digital

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Esterilizar adolescentes en es un crimen de lesa humanidad, planteó la médica investigadora Lilian Fondeur, quien asegura que en los dos últimos años las estadísticas de esterilización de menores de edad son escandalosas y sobrepasan los 300 casos.

En tanto que, el doctor Martín Ortiz, de la Dirección de Salud Materna infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS), dijo que en principio la alerta de la médica se justificaba, pero que la institución revisó los reportes y que se trató de errores de digitación.

Los partos

De más de 13 mil partos de adolescentes, se reportaron 91 que supuestamente habían sido esterilizadas o preparadas con Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

En realidad fueron 16, insiste Ortiz y explica de razones médicas, cómo una joven de 18 años, que tenia esquizofrenia y fue violada, la familia quiso que la esterilizaran y se firmó su decisión voluntaria.

Lilian Fondeur

Desde hace dos años ha observado que en hospitales como el de Villa La Mata han esterilizado en un año hasta a 50 adolescentes. Su hipótesis es que de esa forma es que el Gobierno está reportando cifras más bajas de embarazos y partos en adolescentes.

Asegura que en cuanto las autoridades se percatan de que se revisan las cifras publicadas en el repositorio oficial, las borran, lo que el Servicio Nacional de Salud niega y considera que el sistema no permite eliminar datos.

La profesional de la medicina explicó que se trata de 322 adolescentes esterilizadas durante 2024 y octubre de 2025, pero que el Servicio Nacional de Salud establece muchos de los casos de menores que registraban los datos oficiales como preparadas quirúrgicamente, lo que tenían era implantes para evitar embarazos.

Fondeur asegura que solo un hospital reporta hasta 50 adolescentes esterilizadas, “en un solo mes se visualizan hasta 91 menores, se desconoce la nacionalidad”, insiste, al revisar la data. Reacciona alarmada, porque nunca debe esterilizarse una menor de edad.

Llama la atención

Puerto Plata, Ocoa, Enriquillo reportan casos altos en el 2024. A Fondeur le llama la atención que supuestamente haya tantos errores en datos oficiales. Hasta octubre de este año, en un solo mes se reportan 99 metidos en forma ambulatoria y 43 por eventos obstétricos, implica preparadas después de un parto o cesárea.

Posición del SNS

De todos los casos de menores que se registraban como esterilizadas quirúrgicamente hablando, solo hay 16 casos debidamente justificados. Por error, en enero se reportaron 91 casos de eventos obstétricos en adolescentes, de esos, se reporto que 84 recibieron métodos anticonceptivos, pero solo dos fueron esterilizadas. La mayoría fue planificada con métodos de implante, insiste la autoridad del SNS.

Tres casos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria se reportaron en adolescentes, pero en realidad eran adultas, precisan los datos oficiales.

Tres jóvenes de 19 años fueron esterilizadas, una tenia 40 semanas de embarazo preclampsia severa, con datos de severidad, soplo cardiaco y paridad satisfecha. Otra, un embarazo de 38 semanas y sífilis tratada. Una tercera con la misma edad tenía 39 semanas de embarazo, tres cesáreas y paridad satisfecha.

Otra de las jóvenes tenía esquizofrenia.