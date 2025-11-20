Investigan muerte de reo en Centro Correccional La Vega

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un reo que guardaba prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito de La Vega, fue encontrado colgando de los barrotes de la celda en la madrugada de ayer.

El fallecido es Isidro Vargas, según las informaciones preliminares de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), que explicó que un agente penitenciario se percató de la situación alrededor de las 4:40 de la madrugada, mientras realizaba un recorrido de seguridad en el centro y escuchó un alboroto en uno de los módulos, por lo que alertó a las demás autoridades. Dijo que, de inmediato, al lugar se presentó el supervisor del personal que encontró al interno sin signos vitales.

El personal del recinto notificó al fiscal de turno, quien procedió con las acciones correspondientes.

La DGSPC informó que instruyó al personal para movilizar a otra celda a cinco privados de libertad que también guardan prisión en el lugar hasta que llegara el médico forense y los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).