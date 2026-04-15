Investigarán denuncias comisiones; CMD titubea

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública instruyó al viceministerio de Calidad a presentarse a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) a fin de determinar la colocación de stens innecesarios y la red que trafica con pacientes de hospitales a clínicas a cambio de prebendas. Así lo aseguró el ministro de Salud, Víctor Atallah, cardiólogo nuclear.

De su lado, Luis Peña Núñez, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) reaccionó sorprendido e incrédulo de que puedan existir médicos haciendo negocios en perjuicio de sus pacientes.

Colegio Médico

Podría haber algún médico que pueda llevarse a alguien de la emergencia a un centro privado, pero siempre con su consentimiento, dijo el presidente del Colegio Médico.

La gente quiere ir a las clínicas porque tiene mejor hostelería que los hospitales, pero que haya una red para trasferir pacientes, “es la primera vez que lo escucho”, dijo asombrado Peña Nuñez. Como gremio no apoyarían faltas reñidas con la ética.

Ambos refieren a una serie de trabajos publicados desde el lunes por este diario que denuncian la red de tráfico de pacientes a cambio de pagos de entre RD$5,000 a RD$10,000.

Salud Pública

No tenemos denuncias específicas, pero estoy instruyendo al viceministerio de Calidad a realizar una investigación con un levantamiento de datos.

“Cualquier denuncia sobre pagos indebidos o incentivos ilegales en la referencia de pacientes es un tema extremadamente serio”, aseguró Atallah.

Salud no es negocio

El funcionario dijo que desde el Ministerio de Salud Pública asumirán el tema con absoluta responsabilidad. “Quiero ser claro, la salud de la gente no es un negocio ni puede estar sujeta a intereses económicos indebidos”, dijo Atallah tras la denuncia. “Si existen evidencias concretas, deben ser presentadas de inmediato. Nosotros estamos en total disposición de investigar, junto a los organismos correspondientes”, afirma. La investigación podrá incluir a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, al Servicio Nacional de Salud y otras entidades de regulación y supervisión, dijo el ministro

Experto Seguridad Social

Con respecto a la denuncia, el doctor Willian de Jesús Salvador, experto en seguridad social y médico recomienda la realización de una auditoría exhaustiva y una evaluación sistemática de los procedimientos de angioplastia efectuados en el país, con especial atención a la población afiliada al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

A juicio del profesional, la realización de una auditoría es un imperativo, se debe llevar a cabo una revisión detallada de todos los registros relacionados con los procedimientos de angioplastia realizados en los últimos años. Esta auditoría deberá enfocarse en distribución por edad.

Que se identifique la demografía por edad de los pacientes permitirá una comprensión más clara de las características de aquellos que requieren estos procedimientos. Asimismo, evaluar las condiciones de salud subyacentes de los pacientes es fundamental para determinar si los procedimientos se realizan de manera apropiada y justificada.

Prácticas Médicas:

Es esencial investigar los protocolos implementados en la realización de estos procedimientos, insiste De Jesús, asegurando que deben adherirse a las mejores prácticas médicas. En caso de detectar irregularidades, se debe sancionar a los responsables de esa práctica.

Los centros

A pesar de que algunas instituciones son reconocidas por su ética, es crucial investigar a fondo cualquier indicio de mala praxis en su implicación con estos procedimientos.