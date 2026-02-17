Invita juventud emular valor patrio héroe de Abril

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, honra el recuerdo imperecedero del presidente constitucional de abril de 1965 y combatiente sin miedo de febrero en Caracoles de 1973, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, al conmemorarse el 53 aniversario de su muerte.

De igual modo, en el aniversario, ayer 16 de febrero, resaltó el heroismo de sus patrióticos compañeros Heberto Lalane José, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Holguín Marte, Mario Nelson Galán, Ramón Payero Ulloa, Toribio Peña Jáquez, Hamlet Herman y Claudio Caamaño

La actividad efectuada en el Panteón Nacional, inició con la interpretación del Himno Nacional, seguido del depósito de ofrendas florales y el ritual en la llama votiva. Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias destacó “al cumplirse 53 años de los dramáticos acontecimientos de la expedición guerrillera de Playa Caracoles en febrero del 1973, recordamos con la debida solemnidad y la justa memoria historiográfica la figura del héroe nacional y presidente constitucional de la República en Armas, Francisco Alberto Caamaño Deñó y al hacerlo, como al efecto, de manera consuetudinaria colocamos en alto relieve su perfil épico, legendario, y su inmenso amor a la patria dominicana, a su pueblo, al que se entregó por entero junto a sus compañeros de lucha hasta el sacrificio final”.

Exhortó a la juventud dominicana emular el patriotismo de Francisco Alberto Caamaño y sus compañeros, quienes ofrendaron sus vida por una patria libre y soberana en continuidad con el legado de los padres de la Patria.

Juan Pablo Uribe sostuvo que “en el “Mes de la Patria 2026”, al levantar los símbolos supremos de la dominicanidad también honramos el recuerdo imperecedero del presidente constitucional de abril de 1965 y al combatiente sin miedo de febrero en Caracoles de 1973 con sus patrióticos compañeros.