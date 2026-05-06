ITLA incorpora nuevas carreras en semiconductores y animación digital para el desarrollo académico

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Santo Domingo. – El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) anunció la incorporación de dos nuevas carreras a su oferta de educación superior: el primer Tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica de la República Dominicana y el programa de Tecnólogo en Animación Digital, una ampliación que eleva a 18 el total de opciones académicas impartidas por la institución y reafirma su posicionamiento como referente en formación tecnológica avanzada.

El rector del ITLA, ingeniero Jimmy Rosario Bernard, explicó que esta expansión académica responde a una visión estratégica alineada con las tendencias globales y las necesidades de desarrollo del país.

“El lanzamiento de estas nuevas carreras representa un paso trascendental para la educación técnica nacional. Con el tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica marcamos un hito que fortalece nuestro liderazgo institucional en áreas de alta especialización y abre nuevas oportunidades para la juventud dominicana”, expresó Rosario Bernard.

Indicó que esta apuesta permitirá formar profesionales con las competencias necesarias para integrarse a industrias de alto impacto y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana, en un contexto de acelerada transformación digital.

Los nuevos programas estarán disponibles a partir de la próxima convocatoria de admisiones, prevista para iniciar el 11 de mayo, como parte del compromiso institucional de formar capital humano altamente competitivo frente a las exigencias del mercado laboral.

El programa de Semiconductores y Microelectrónica constituye un avance significativo al introducir una oferta académica alineada con una de las industrias más estratégicas a nivel global. La carrera estará orientada a la preparación de profesionales en diseño, ensamblaje y pruebas de componentes electrónicos avanzados, fundamentales para sectores como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la manufactura tecnológica.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas orientadas a posicionar al país dentro de la cadena global de valor de la industria de semiconductores, mediante el fortalecimiento de capacidades locales en manufactura avanzada y la atracción de inversión extranjera.

Con ello, se busca consolidar a la República Dominicana como un hub emergente de innovación y producción tecnológica, con potencial para generar empleos de alto valor agregado e impulsar la transformación económica nacional.

En tanto, el Tecnólogo en Animación Digital responde al crecimiento sostenido de la economía naranja y la industria creativa, con una propuesta formativa centrada en modelado 3D, efectos visuales y producción multimedia bajo estándares internacionales.

Con esta ampliación, el ITLA refuerza su misión de promover la innovación, la competitividad y el desarrollo del talento humano, al tiempo que invita a los interesados a participar en el proceso de admisión e integrarse a una comunidad académica orientada a la excelencia, la tecnología y la creatividad. Más información está disponible a través de sus canales oficiales.