Ito Bisonó plantea necesidad de ampliar oferta habitacional

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El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, destacó la necesidad de seguir ampliando la oferta habitacional en la provincia La Altagracia, en respuesta al crecimiento sostenido del turismo, la inversión y el empleo en la zona Este del país.

Durante el acto de presentación del nuevo proyecto residencial Paseo de Punta Cana, desarrollado por el Grupo Misael, el ministro señaló que el desarrollo de viviendas responde a una realidad cada vez más evidente: el dinamismo económico de la región no solo impulsa el turismo, sino también la llegada de trabajadores, inversionistas y residentes que requieren soluciones habitacionales.

“El que viene a trabajar no va a vivir en una villa o en un hotel; necesita una residencia”, expresó el ministro al referirse al crecimiento de la provincia y a la necesidad de acompañar ese desarrollo con infraestructura urbana adecuada.

En ese contexto, el proyecto Paseo de Punta Cana, se presentó como parte de la expansión del mercado inmobiliario en la zona, caracterizado por una creciente demanda tanto de compradores locales como de inversionistas.

El desarrollo contempla la construcción de 378 unidades habitacionales y, de acuerdo con el presidente del Grupo, Misael Castillo Areche, generará más de 1,200 empleos directos durante su ejecución, impactando de manera significativa la economía de la provincia La Altagracia.

“Nuestro compromiso es claro, construir calidad, cumplir los tiempos y ser responsable con cada familia que llamará a esto que ustedes ven aquí, hoy, un hogar”, expresó.

Durante la actividad, representantes del sector comercial y autoridades locales coincidieron en que la región Este se ha consolidado como uno de los principales motores económicos del país.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván de Jesús García, señaló que la provincia La Altagracia se posiciona como uno de los territorios de mayor generación de empleo e inversión en la actualidad.

Por su parte, el senador de la provincia, Rafael Baron Duluc, (Cholitin) destacó la confianza que continúan mostrando inversionistas en el destino, al considerar que Punta Cana mantiene condiciones favorables para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

“Todo el que invierte aquí en la provincia de la Altagracia, sobre todo en esta zona de Punta Cana, tiene su dinero no solamente garantizado sino duplicado en poco tiempo”, expresó.

Sobre el proyecto



El proyecto Paseo de Punta Cana fue concebido como un desarrollo residencial de mediana escala que integra 378 unidades habitacionales en formatos townhouse y dúplex, con opciones de dos y tres habitaciones.

Ubicado en Bávaro–Punta Cana, el complejo incorpora áreas comunes y servicios orientados a la vida comunitaria, incluyendo espacios recreativos, áreas verdes y facilidades deportivas, en un entorno cerrado con acceso controlado.

Su diseño responde a la tendencia de desarrollos que buscan combinar funcionalidad, ubicación estratégica y condiciones que favorezcan tanto el uso residencial como la inversión inmobiliaria.

Sobre Grupo Misael



Grupo Misael es una empresa familiar con presencia consolidada en la región Este de la República Dominicana, con una trayectoria que se remonta a la década de 1990.

A lo largo de los años, ha diversificado sus operaciones hacia sectores como el comercio, la agropecuaria, el área automotriz y el desarrollo inmobiliario, acumulando experiencia en proyectos urbanísticos y comerciales en distintas localidades.

Actualmente, el grupo cuenta con una estructura operativa que incluye cientos de colaboradores y múltiples unidades de negocio, posicionándose como un actor relevante en el desarrollo económico de la zona.