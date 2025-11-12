Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Iván Gatón pondera nombre nuevo parque Taíno en el Distrito Nacional

Iván Gatón

Iván GatónFuente externa

Melissa Correa

El experto en geopolítica y temas internacionales Iván Gatón ponderó que un nuevo parque inaugurado en la gestión de Carolina Mejía lleve el nombre de Taíno, ya que en lengua arahuaca significa persona noble.

A juicio del experto, en esta tierra aconteció el suceso más importante de la historia de la humanidad para cambiar de manera definitiva. En ese sentido, aseguró que contrario a los imperios inglés, portugués ni francés, aquí hubo matrimonio entre taínos.

Al hablar durante la inauguración del nuevo parque dedicado a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Gatón afirmó que en el ADN de los dominicanos se encuentra un porcentaje considerable de herencia taína en sus genes. 

Melissa Correa

Licenciada en ComunicaciónSocial y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria. Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023. Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

