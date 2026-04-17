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Lo que parecía una noche cualquiera se convirtió en un momento que marcó para siempre al joven Iván Suzaña, un camarero del Palacio Presidencial, quien fue alertado de un recién nacido quien se encontrado con vida dentro de una caja en la basura en el kilómetro 11 ½ de la autopista Sánchez frente al asilo de ancianos San Francisco de Asís, ubicado al otro lado de su residencia.

“Yo estaba en el balcón en ese momento, el seguridad me llamó, lo vi desesperado y crucé la calle …yo fui un poquito temeroso porque no sé lo que iba a encontrar, una vecina también me acompañó más atrás”, comenzó a narrar.

Dijo que “cuando voy destapando la funda me encuentro con ese bebé que estaba vivo, lo veo en perfectas condiciones”.

Sin dudarlo, decidió cargar al pequeño. “Claro que lo iba a coger, no podíamos dejarlo ahí”, expresó.

Con cuidado, lo llevó hasta el frente de su casa, donde poco a poco comenzaron a acercarse otros vecinos, impactados por la escena.

Iván Suzaña, el ángel que rescató a un recién nacido abandonado en la basura

“Me quedé un poquito con el bebé era un poquito chocante, pero a la vez emocionante porque lo veo, se me ríe y lo cargo”, aseguró.

De inmediato, dieron aviso al Sistema Nacional de Emergencias 911, con la esperanza de que el pequeño pudiera recibir la atención necesaria y ser puesto bajo protección.

“Lo importante es que está vivo”, coincidían los presentes, aferrándose a la esperanza de que ahora quede en buenas manos.

Decidió grabar para que no piensen que se lo robó y subió el audiovisual a las redes sociales “porque no sabemos la causa de que el niño está ahí si fue robado o no sé entonces por qué la evidencia para que no me perjudique a mí yo lo traigo aquí”.

De inmediato, dieron aviso al Sistema Nacional de Emergencias 911, con la esperanza de que el pequeño pudiera recibir la atención necesaria.

“Esperemos en Dios que eso fue el malto hoy es el jueves que esté en buena mano, que eso es lo que se quiere”, concluyó.

El bebé, de sexo masculino, fue trasladado por una unidad del 911 al Hospital Pediátrico Doctor Robert Reid Cabral.