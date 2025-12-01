JAD y UE se reúnen con agroexportadores dominicanos

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la delegación de la Unión Europea en el país se reunieron con exportadores agropecuarios y agroindustriales locales y los jefes de las secciones comerciales de ese bloque económico.

El encuentro, realizado en la sede de la JAD, se dio por gestión del consejero comercial de la Delegación Europea en el país, Damián Kaminski, con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales, identificar nuevas oportunidades en el mercado europeo y continuar impulsando la competitividad de los productos locales.

La bienvenida la dio el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, quien informó que el encuentro se realizó para promover un diálogo directo entre los delegados comerciales de la Unión Europea en el país y los exportadores dominicanos, a fin de propiciar un acercamiento más efectivo.

Dijo que la importancia de estos espacios para potenciar sectores con una sólida presencia en el mercado europeo, como el cacao, tabaco, banano, mango, aguacate, café, piña, vegetales y ron.

En tanto, Kaminski valoró la iniciativa del encuentro y expresó que visitarán cada sector y realizarán una jornada completa para conocer cifras, inquietudes y necesidades de los productores, a fin de fortalecer los vínculos comerciales.

Indicó que con la nueva política agrícola, el mundo europeo se orienta cada vez más hacia una agricultura sostenible, libre de deforestación. Dijo para apoyar al sector productivo nacional, la Unión Europea ha dado soporte a través de programas de cooperación, entre ellos Cacao Trace, acción que apoya a 700 productores de cacao en la zona de Monte Plata, implementado por la JAD en coordinación con la Fundación Codespa.