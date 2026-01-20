Jaime David pide investigar desmonte en play Salcedo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- El exvicepresidente y exministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, expresó indignación ante lo que consideró un ecocidio, el desmonte de más de una docena de árboles adultosde caoba, cedro y cayas, en las inmediaciones del play de fútbol infantil.

Ante la tala, el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal llamó tanto al Ministerio de Deportes como al de Medio Ambiente, a que investiguen los motivos y los responsables de ese daño, que denunció, le ha hecho al medio ambiente de esta ciudad.

Fernández Mirabal dijo que los árboles cortados pertenecen a especies que tardan períodos que van desde los 10 hasta los 20 años para su crecimiento.

Desde la pasada semana, brigadas de equipos pesados trabajan en la remodelación del campo de futbol infantil, donde cortaron 12 matas de los mencionados árboles.

Una fuente expresó a este medio que buscan ampliar la cancha, con el aval de Medio Ambiente.

En los últimos 12 meses, en la provincia es común el corte de árboles en tierra antes dedicada a la siembra de frutos y en su lugar levantan urbanizaciones.