Aprobado por Medio Ambiente

Jaime David pide investigar desmonte en play Salcedo

Exvicepresidente dice que lo cometido fue un ecocidio contra árboles de caoba, cedro y cayas y reclama sanciones ejemplares.

Desmonte en el play de futbol infantil.

RAFAEL SANTOS
SALCEDO.- El exvicepresidente y exministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, expresó indignación ante lo que consideró un ecocidio, el desmonte de más de una docena de árboles adultosde caoba, cedro y cayas, en las inmediaciones del play de fútbol infantil.

Ante la tala, el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal llamó tanto al Ministerio de Deportes como al de Medio Ambiente, a que investiguen los motivos y los responsables de ese daño, que denunció, le ha hecho al medio ambiente de esta ciudad.

Fernández Mirabal dijo que los árboles cortados pertenecen a especies que tardan períodos que van desde los 10 hasta los 20 años para su crecimiento.

Desde la pasada semana, brigadas de equipos pesados trabajan en la remodelación del campo de futbol infantil, donde cortaron 12 matas de los mencionados árboles.

Una fuente expresó a este medio que buscan ampliar la cancha, con el aval de Medio Ambiente.

En los últimos 12 meses, en la provincia es común el corte de árboles en tierra antes dedicada a la siembra de frutos y en su lugar levantan urbanizaciones.

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

