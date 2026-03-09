Respeto y admiración
Javier García resalta fortaleza de la mujer
Francisco Javier comparte un emotivo mensaje de felicitación, reconoce a la mujer dominicana en su día
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, resaltó la resistencia, la fortaleza y el espíritu luchador de la mujer dominicana.
En un emotivo video publicado en sus redes sociales, haciendo alusión a su madre, Francisco expresó. “A ti, mujer dominicana: fuerte, trabajadora y echada para adelante; y a cada mujer del mundo, la que lucha en silencio y la que alza la voz. En este día no solo las celebramos, también reconocemos todo lo que han tenido que resistir y superar. Gracias por estar ahí, por demostrar que la sensibilidad también es fuerza y por abrir caminos que antes parecían imposibles”.
En el audiovisual, Francisco Javier comparte un emotivo mensaje de felicitación, reconoce a la mujer dominicana en su día y, además, agrega que su respeto y admiración no se limitan a una fecha.