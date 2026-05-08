JCE advierte "tendría un impacto negativo" la reducción de recursos a partidos, como propuso el Gobierno

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) emitió su posición este viernes respecto a la propuesta del Gobierno de reducir un 50 % el financiamiento a los partidos políticos para el presupuesto general de este año 2026, como parte de las medidas para encarar la crisis internacional generada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El órgano rector del sistema electoral dominicano advirtió a través de un comunicado que la proposición implicaría afectar la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y las obligaciones que han contraído las organizaciones con base en la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y de la Resolución núm. 01-2026.

"Reiteramos, de materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos", dijo la Junta.

La JCE explicó que, según lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en un año no electoral, como el 2026, debe corresponder al equivalente a un cuarto por ciento (1/4), es decir, al 25 % de los ingresos nacionales.

No obstante, mediante la Ley 99-25, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2026, promulgada el 16 de diciembre del 2025, se consignó una contribución económica equivalente a 0.12%, es decir, un poco menos de la mitad del monto legalmente establecido.

El organismo recordó que el sistema de partidos políticos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral.

Dijo que la Constitución establece en sus artículos 211 y 212 que corresponde a la Junta garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, así como velar porque los procesos electorales se desarrollen con sujeción a los principios de libertad, equidad en las campañas y transparencia en el uso del financiamiento.

En ese orden, la JCE hizo un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas por el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana.

Se recuerda que diferentes partidos de oposición se reunieron con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, a quien le manifestaron que no están de acuerdo con lo propuesto por el oficialismo.

Además de la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos, el Gobierno propuso disminuir los gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad.