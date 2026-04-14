Obligatorio
La JCE exige tipo de sangre para la cédula: dónde obtener el certificado y cuánto cuesta
La JCE establece que el nuevo documento de identidad y electoral incluye “el tipo de sangre y si la persona es donante órganos, datos que deberán ser validados por un carné de tipifica
La Cruz Roja Dominicana (CRD), pone en conocimiento de la ciudadanía la disposición del servicio de tipificación sanguínea, dato indispensable para obtener la nueva Cedula de Identidad y Electoral.
La entidad de auxilio dispone de centros y laboratorios en más de 14 provincias en todo el país, a través de los cuales las personas pueden obtener el documento que certifica cuál es su tipo de sangre, dato obligatorio entre los requisitos de la nueva cedula que está entregando la Junta Central Electoral (JCE).
La JCE establece que el nuevo documento de identidad y electoral incluye “el tipo de sangre y si la persona es donante órganos, datos que deberán ser validados por un carné de tipifica
El País
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Merilenny Mueses
Para facilitar la obtención del carnet o el certificado de laboratorio, a precio de costo – 200 pesos-, la CRD tiene esas facilidades en La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, Mao, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Francisco de Macorís, La Vega y Bonao.
La JCE explica que la exigencia de la tipificación de sangre es con el propósito de agilizar las emergencias médicas.